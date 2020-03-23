Петропавловск-Камчатский, , 04:16 — REGNUM В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении социального работника, которая с помощью мошеннических действий отобрала квартиру у одинокого пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Камчатскому краю.

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Как выяснили следователи, в 2015 году между одиноким пенсионером и Елизовским центром социального обслуживания населения был заключен договор, согласно которому к пенсионеру прикрепили соцработника. Через некоторое время пожилой человек сообщил приходившей к нему соцработнице, что хотел бы, чтобы за ним ухаживал другой человек, так как работа данного специалиста его не устраивает.

Соцработница, зная, что у старика проблемы со зрением и слухом, сообщила, что он в таком случае обязан подписать документы. Мошенница привезла старика в местный МФЦ, где он подписал документы, дающие ей право на его квартиру, стоимостью 850 тыс. рублей.

В ходе следствия мошенница пыталась убедить полицейских в том, что старик добровольно передал ей квартиру, а забыл об этом из-за проблем с памятью. Однако привлеченные медработники установили, что пенсионер вполне дееспособен. Сам старик утверждал, что и в мыслях не держал передачу своего единственного жилья соцработнице, труд которой его категорически не устраивал.

В отношении бывшей уже соцработницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии менеджер присвоила сотни тысяч рублей из кассы предприятия и теперь ожидает суда.