Хабаровск, , 03:52 — REGNUM Четвёртый пациент с официально подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19 выявлен в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральной мониторинговой группе по контролю за распространением коронавируса.

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Пациент, как и трое предыдущих его товарищей по несчастью, госпитализирован в городскую больницу №10. По данным регионального минздрава, заболевание у хабаровчанина протекает в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлены трое граждан с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. Все они накануне вернулись из Италии.