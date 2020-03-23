Киев, , 03:16 — REGNUM Немедленно ввести на Украине режим чрезвычайного положения для противостояния эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 призвал глава Минздрава страны Илья Емец. Об этом министр заявил в эфире канала «112 Украина».

По его словам, ввести режим ЧП необходимо было с первых дней распространения вируса.

«Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — сказал чиновник.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации введён в отдельных регионах страны, где есть выявлены случаи заболевания COVID-19.

Как сообщало 23 марта ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 26 новых случаев заболевания. Общее количество заразившихся, по официальным данным, составляет 73 человека.

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