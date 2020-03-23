Богота, , 02:41 — REGNUM Связанные с пандемией коронавируса беспорядки в тюрьме столицы Колумбии стали причиной смерти 23 заключенных, сообщает 22 марта Reuters.

По данным министра юстиции страны, заключенные тюрьмы La Modelo в Боготе протестовали против недостаточно, на их взгляд, действенных мер, принимаемых властями страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В результате беспорядков погибли 23 заключенных, еще 83 получили ранения, 32 из них гостпитализированы. Сообщается также, что ранения получили семь тюремных охранников, состояние двух из них критическое.

По последним данным, число зараженных SARS-CoV-2 в Колумбии достигло 231, из них двое пациентов скончались и три человека выписаны после выздоровления.