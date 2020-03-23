Урумчи, Китай, , 02:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в уезде Байчэн округа Аксу в Синьцзяне около 3:21 по местному времени 23 марта, сообщили в Китайском сейсмологическом центре CENC по координатам 41,75 градуса северной широты и 81,11 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло 20 марта в китайском Тибете. Жертв и пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавших и разрушений в результате землетрясения в Тибете не выявлено