Киев, 23 марта 2020, 02:09 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19. Совокупное количество заболевших на Украине увеличилось до 73. Об этом написал в Facebook Минздрав страны.
Сообщается, что за прошедшие 24 часа 20 новых случаев заболевания зафиксировано в Киеве.
На данный момент от последствий инфицирования вирусом SARS-CoV-2 на Украине погибло три человека.
Как сообщало 22 марта ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом обсудил возможность поставок тестов для определения коронавируса.
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