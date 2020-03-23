Киев, , 02:09 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19. Совокупное количество заболевших на Украине увеличилось до 73. Об этом написал в Facebook Минздрав страны.

Сообщается, что за прошедшие 24 часа 20 новых случаев заболевания зафиксировано в Киеве.

На данный момент от последствий инфицирования вирусом SARS-CoV-2 на Украине погибло три человека.

Как сообщало 22 марта ИА REGNUM, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом обсудил возможность поставок тестов для определения коронавируса.

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