Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в США возросло до 32 717 человек. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

Сообщается, что больше всех заболевших COVID-19 зарегистрировано в Нью-Йорке — 15 793 случаев при 117 умерших.

На втором месте Вашингтон, где на данный момент 1793 заразившихся коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Как сообщало 22 марта ИА REGNUM, по числу заразившихся вирусом США занимают третью строчку в мире после КНР и Италии. При этом в стране погибло на данный момент 409 заболевших.

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