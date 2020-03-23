Киев, , 01:33 — REGNUM Лидер Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой попросил увеличение суммы поддержки страны в условиях нарастания вирусной эпидемии SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте президента страны.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией», — говорится в опубликованном сообщении.

По его словам, в текущей ситуации нужно торопиться, чтобы «минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан».

По результатам переговоров директор-распорядитель МВФ выразила поддержку Украине и отмерила конструктивность беседы.

Как сообщало 19 марта ИА REGNUM, глава Нацбанка Украины Яков Смолий ожидает «в ближайшие недели» ответа от МВФ по вопросу возможного получения дополнительного финансирования в с связи с коронавирусом. Зеленский запросил помощь у МВФ 16 марта.

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