Москва, , 22:35 — REGNUM В России неизвестные злоумышленники за день 22 марта сообщили об угрозе взрыва на борту 11 самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Сотрудники оперативных служб проверили за день 11 самолетов, в отношении которых поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, проверки завершены — никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальным наказанием за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно статье 207 УК РФ, может стать штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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