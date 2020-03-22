Москва, , 19:38 — REGNUM В московских подъездах, где проживают люди, попавшие в карантин, или находящиеся на обсервации в связи с коронавирусной инфекцией, ГУП «Московский городской центр дезинфекции» совместно с другими городскими службами проводит усиленную санобработку. Повышенные требования к чистоте будут соблюдаться на протяжении всего режима повышенной готовности, введенного в начале марта указом мэра столицы Сергея Собянина.

«Особое внимание уделяется подъездам, где у жителей были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, а также там, где живут люди, находящиеся на 14-дневном карантине. Специалисты управляющих компаний проводят уборку таких подъездов три раза в день. Специальным обеззараживающим средством протираются оконные и дверные ручки, выключатели, поручни, перила, кнопки лифтов и домофонов, почтовые ящики, подоконники, а также дверцы и ручки загрузочных контейнеров мусоропроводов. В остальных московских подъездах регулярная влажная уборка проводится в усиленном режиме» — рассказал руководитель департамента ЖКХ г. Москвы Александр Соловьев.

Вместе со специалистами центра дезинфекции в борьбу с коронавирусом активно включились московские управляющие компании, которые стараются поддержать оптимистичный настрой у своих жителей. Так, на официальных страничках «Жилищника» таких районов, как Зюзино и Отрадное, появились фотографии сотрудников в защитной экипировке, держащих в руках надписи с тэгами и пожеланиями здоровья. Аналогичные фото разместили префектура ТиНАО и администрации ряда поселений Новой Москвы.

Введенные руководством столицы противоэпидемические меры позволяют надеяться на эффективное противодействие инфекции. Они адекватны и полностью сбалансированы с точки зрения степени административного регулирования жизни москвичей в условиях режима повышенной готовности. Городские власти намерены и дальше принимать все необходимые шаги для предотвращения распространения коронавируса и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.