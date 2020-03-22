Тюмень, , 18:57 — REGNUM В Тюмени пассажирка напала на таксиста. Заявление от пострадавшего поступило утром 22 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Таксист пожаловался, что пассажирка скандалила, дралась и испортила салон. Материал передан участковому уполномоченному в отдел полиции №7 Тюмени.

Ранее на портале 72.ru появилось видео, на котором запечатлено, как женщина в неадекватном состоянии не покидает салон, кричит и обзывает таксиста, а также пинает его ногами прямо в салоне машины.

Как информировало ИА REGNUM, в конце февраля сотрудница УМВД устроила скандал, пытаясь провезти ребёнка в такси без детского кресла. После полицейской проверки её уволили из органов внутренних дел.

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