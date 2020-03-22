Кабул, , 17:40 — REGNUM Вооруженные силы Афганистана за последние сутки ликвидировали порядка 50 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 марта говорится в заявлении министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, спецоперация силовиков против террористов прошла сразу в нескольких регионах страны — провинциях Кундуз и Кандагар, расположенных на юге страны.

Столкновения между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными войсками проходят несмотря на соглашение о мире, подписанное между террористами и правительством США.

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