Мурманск, , 17:19 — REGNUM Пятеро военнослужащих Северного Флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взрыв произошёл на складе завода в микрорайоне Рослякова. Предварительно, боеприпас сдетонировал из-за нарушения техники безопасности военнослужащими при работах на складе. Пожара после взрыва не произошло.

В результате взрыва было ранено пять человек, угрозы для жизни пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на складе боеприпасов ракетно-артиллерийского завода под Мурманском.

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