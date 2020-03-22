Мурманск, 22 марта 2020, 17:19 — REGNUM Пятеро военнослужащих Северного Флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Взрыв произошёл на складе завода в микрорайоне Рослякова. Предварительно, боеприпас сдетонировал из-за нарушения техники безопасности военнослужащими при работах на складе. Пожара после взрыва не произошло.
В результате взрыва было ранено пять человек, угрозы для жизни пострадавших нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на складе боеприпасов ракетно-артиллерийского завода под Мурманском.
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