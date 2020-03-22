Москва, , 17:00 — REGNUM В московский аэропорт Шереметьево поступили анонимные сообщения о «минировании» еще трех внутрироссийских рейсов, за день угрозы взрыва коснулись уже восьми самолетов.

«Неизвестные сообщили о «минировании» рейсов Иркутск — Москва, Хабаровск — Москва, Владивосток — Москва», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в транспортную полицию аэропорта 17 марта поступил анонимный звонок о том, что в самолёта S7 Airlines, который летел из Владивостока в Якутск, заложено взрывное устройство. Спецслужбы эвакуировали шесть членов экипажа и 101 пассажира, в их числе двое детей.

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