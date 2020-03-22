Загреб, , 15:41 — REGNUM В столице Хорватии — городе Загребе произошло сильнейшие за последние 140 лет землетрясение. Об этом сообщают местные СМИ.

Установлено, что подземные толчки произошли в 7 километрах от Загреба. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения оценивается в 5,5 по шкале Рихтера.

Точной оценки нанесенного ущерба пока нет. Однако в городе обрушились некоторые элементы зданий, в домах появились трещины, пострадали как минимум три церкви, в том числе Загребский кафедральный собор.

Все данные по пострадавшим не поступали. Известно лишь о 15-летнем подростке, пострадавшем из-за обрушения части фасада здания.

К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия.