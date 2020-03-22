Донецк, , 15:42 — REGNUM Медицинские работники 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ рекомендовали боевикам ВСУ в целях профилактики заболевания коронавирусом употреблять небольшое количество алкоголя. Об этом говорится в сообщении официального представителя управления Народной Милиции ДНР, опубликованном 22 марта.

«Личным составом данные рекомендации были восприняты как инструкции к неукоснительному выполнению, и количество алкоголя каждый установил себе самостоятельно», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего в бригаде массового употребления алкоголя начальник главного военно-медицинского управления ВСУ организовал в 10-й бригаде работу комиссии, целью которой является проверка медицинского персонала данного соединения на предмет соответствия занимаемым должностям и профпригодности.

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