Киев, , 15:29 — REGNUM Семь человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Киевской области на Украине. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

Авария произошла рано утром на трассе Киев — Харьков, возле стационарного поста полиции «Березань». По предварительным данным, сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, у которого не горел один из габаритных фонарей. Водитель стал притормаживать, а в это время ехавший позади него водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с первым микроавтобусом.

В момент удара Mercedes-Benz Vito перевернулся и повредил навес и ступени стационарного поста полиции. В результате аварии пострадали двое водителей автомобилей и пять пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и пострадавшие.

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