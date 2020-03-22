Якутск, , 15:27 — REGNUM Авария с участием грузового поезда и лесовоза произошла на железнодорожном переезде в Якутии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба АО «Железные дороги Якутии».

Авария произошла в ночь с 21 на 22 марта на 419 километре ПК 4 перегона Болотная —Амга. Грузовой поезд столкнулся с лесовозом, заглохшим на железнодорожном неохраняемом переезде.

Отмечается, что автомобиль-лесовоз был без опознавательных знаков. Машинист грузового поезда попытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но безуспешно.

В результате аварии никто не пострадал. Грузовой поезд и прицеп лесовоза получили механические повреждения. Авария не повлияла на график движения поездов. Сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками железнодорожной компании устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. В результате аварии погибли два человека.

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