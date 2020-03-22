Загреб, , 12:42 — REGNUM Подросток 15-ти лет стал жертвой землетрясения в Хорватии. Об этом 22 марта сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, полученным от Института экстренной медицинской помощи Загреба, жертвой землетрясения стал 15-летний подросток, которого обнаружили под завалами без признаков жизни.

Также в результате землетрясения был нанесён материальный ущерб зданиям города Загреба. В частности, многие здания получили трещины, а со здания городской ратуши обрушилась часть шпиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой магнитудой 6,0, которое произошло в 08:24 мск в семи километрах от столицы Хорватии, города Загреба. По данным Геологической службы США, в Хорватии было зафиксировано два подземных толчка силой 5,4, а затем 4,6, второй толчок произошёл в 09:01 мск.

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