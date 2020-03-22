Иерусалим, 22 марта 2020, 09:54 — REGNUM Первые два прецедента инфицирования коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали в секторе Газа. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Палестины Юсеф Абу ар-Риш.
По его словам, заболевшие изолированы в карантине города Рафах (на границе с Египтом).
Минздрав Палестины рекомендовал временно закрыть места общественного питания и не проводить общие молитвы по пятницам.
По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Израиле составляет на данный момент 883 человек. При этом один человек погиб в результате заражения. Число выздоровевших — 36 человек.
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