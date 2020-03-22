Москва, , 09:36 — REGNUM Научных свидетельств того, что коронавирусом 2019-nCoV можно заразиться после употребления воды из-под крана, нет. Об этом рассказал РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», — сказал Язаревич, отвечая на вопрос журналистов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в мире на данный момент — 307 278, при этом в результате болезни скончалось 13 049 человек.

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