Загреб, , 09:33 — REGNUM Колебания земной поверхности магнитудой 6,0 единицы были зафиксированы к северу от столицы Хорватии Загреба, сообщает 22 марта Reuters.

По информации Немецкого исследовательского центра геофизических исследований (GFZ), очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Между тем Геологическая служба США сообщает о двух землетрясениях в этом районе магнитудами 5,4, а затем 4,6 в 06:24 и 07:01 местного времени соответственно.

О разрушениях и пострадавших сообщений пока не поступало.