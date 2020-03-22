Москва, , 09:08 — REGNUM Сотрудники «Роскосмоса», работавшие на закрывшимся космодроме Куру во Франции, благополучно прибыли в Москву. Об этом сообщается на сайте аэропорта Шереметьево.

Уточняется, что самолёт Boeing-777 с 246 сотрудниками «Роскосмоса» прибыли в Шереметьево в 4:40.

Напомним, космодром в Куру был закрыт из-за коронавируса 2019-nCoV.

По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших во Франции составляет на данный момент 14 459 человек. При этом количество погибших от вируса в составляет — 562. Число выздоровевших — 12 человек.

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