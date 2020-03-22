Луцк, Украина, , 09:19 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали на границе Волынской области грузовой автомобиль, перевозивший двадцать тонн незаконно изготовленного антисептического средства на сумму более 2 млн гривен (5 млн 845 тысяч рублей), сообщается 21 марта в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Волынской области задокументировали деятельность группы, которая наладила производство антисептического средства из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте.

При обыске, который производился в месте производства фальсификата в одном из сел Киверцовского района области выявили большое количество сырья для изготовления подделанной продукции, а также — моющие средства якобы европейских производителей, оборудование и тару для разлива.

Согласно версии следствия, ежедневно данный цех изготовлял до 15 тонн данного вещества на сумму 1,5 млн гривен. Изготовленную продукцию сбывали.

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