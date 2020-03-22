Тамбов, , 09:19 — REGNUM Как минимум два человека, согласно предварительным данным, погибли в результате столкновения рейсовых пассажирских автобусом в Тамбовской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в 06:59 мск в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Согласно предварительной информации, два рейсовых пассажирских автобуса, пытаясь разъехаться при попутном движении, съехали в кювет. Один из них опрокинулся.

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы. Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте ДТП работают 46 человек личного состава и 20 единиц техники, а также следственно-оперативная группа.

Основной причиной произошедшего предварительно называют плохие погодные условия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием двух рейсовых пассажирских автобусов в Тамбовской области.

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