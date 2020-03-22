Одесса, Украина, , 08:55 — REGNUM В Одессе в торговом центре «City Center», расположенном на проспекте Маршала Жукова (переименован в проспект Небесной сотни) 21 марта произошел пожар, сообщает 21 марта пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам в ГСЧС 21 марта в 18:04 (19:04 мск). Прибывшие на место пожара спасатели выявили, что горит крыша здания кинотеатра, который в данный момент не работает в связи с карантином. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 18:52 (19:52 мск). Пострадавших и погибших нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени произошел пожар в торговом центре «Гудвин», из здания которого эвакуировали порядка 1000 человек.