Тамбов, , 08:21 — REGNUM Как минимум один человек пострадал в результате столкновения пассажирских рейсовых автобусов в Тамбовской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в населенном пункте Чикаревка в Жердевском районе. Два рейсовых автобуса столкнулись с последующим опрокидыванием.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, ещё один пострадал. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Обстоятельства и причины ДТП Устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

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