Луганск, , 07:42 — REGNUM За прошедшие сутки боевики украинских вооруженных формирований один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 22 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

ВСУ совершили 20 выстрелов из гранатомета АГС-17 по населенному пункту Смелое. Обстрел велся из населенного пункта Крымское.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Напомним, что за предыдущие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков зафиксировано не было.

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Отметим, что власти ЛНР с 23 марта вводят запрет на въезд в республику граждан с территории Украины в целях предотвращения распространения коронавируса, случаев заболевания которым на Украине зафиксировано уже более 40. На Украине ситуация осложнена тем, что ввиду прекращения регулярного авиационного сообщения с Украиной, на территорию страны за несколько дней вернулись десятки тысяч граждан, являвшихся трудовыми мигрантами в европейских странах, в том числе и в Италии. Также по информации средств массовой информации, вирусом COVID-19 заразился офицер ВСУ.

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