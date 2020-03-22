Берлин, , 07:16 — REGNUM В России ведут борьбу с новым коронавирусом 2019-nCoV намного эффективней, чем в ЕС. Об этом рассказал журналист Андре Баллин в материале для издания Der Standard.

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — заметил Баллин.

По его словам, у России «есть чему поучиться».

По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Германии составляет на данный момент 22 364 человек. По данному показателю Германия занимает пятое место в мире. При этом количество погибших от вируса в ФРГ составляет — 84. Число выздоровевших — 239 человек.

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