Берлин, 22 марта 2020, 07:16 — REGNUM В России ведут борьбу с новым коронавирусом 2019-nCoV намного эффективней, чем в ЕС. Об этом рассказал журналист Андре Баллин в материале для издания Der Standard.
По его словам, у России «есть чему поучиться».
По данным Университет Джонса Хопкинса, суммарное количество заболевших в Германии составляет на данный момент 22 364 человек. По данному показателю Германия занимает пятое место в мире. При этом количество погибших от вируса в ФРГ составляет — 84. Число выздоровевших — 239 человек.
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