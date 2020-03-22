р-н Ханты-Мансийский, , 07:01 — REGNUM В Югре на автозимнике Ханты-Мансийск — Согом под лёд частично ушел экскаватор с водителем. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Инцидент произошёл днём 21 марта. Спасатели напоминают, что с 19 марта грузоподъемность 13 ледовых переправ в ХМАО была снижена до 5 тонн. Ограничения коснулись автозимников Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Кондинского районов.

Специалисты ГУ МЧС России по ХМАО ежедневно мониторят обстановку на региональных водоёмах. Однако водители большегрузов продолжают игнорировать ограничесния и выезжают на тонкий лёд.