Рим, , 05:24 — REGNUM Граждане РФ и Белоруссии, находившиеся на лайнере Costa Pacifica отправлены из Рима в Москву. Об этом в Twitter сообщает дипломатической представительство России в Италии.

«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — говорится в тексте сообщения.

Генконсульство России и посольство содействовали туристам в скорейшем отправлении домой.

Как 20 марта сообщало ИА REGNUM, Посольство РФ в Париже проинформировало МИД Франции о необходимости решения вопроса с российскими туристами в кратчайшие сроки.

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