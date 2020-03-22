Рим, 22 марта 2020, 05:24 — REGNUM Граждане РФ и Белоруссии, находившиеся на лайнере Costa Pacifica отправлены из Рима в Москву. Об этом в Twitter сообщает дипломатической представительство России в Италии.
Генконсульство России и посольство содействовали туристам в скорейшем отправлении домой.
Как 20 марта сообщало ИА REGNUM, Посольство РФ в Париже проинформировало МИД Франции о необходимости решения вопроса с российскими туристами в кратчайшие сроки.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия добивается ускоренной помощи для запертых на Costa Pacifica граждан