Веракрус, Мексика, , 05:18 — REGNUM Один человек погиб и 11 получили ранения при крушении вертолета мексиканских ВВС, передает 21 марта Associated Press.

Сообщается, что летательный аппарат находился в горной местности мексиканского штата Веракрус в рамках операции по спасению жертв похищения. Сотрудники спецслужб арестовали пятерых подозреваемых и освободили двух ранее похищенных граждан, которых планировались эвакуировать на вертолете. Однако машина рухнула после взлета.

Как стало известно, в результате крушения погиб сотрудник полиции штата Веракрус, восемь моряков и два агента полиции получили ранения.

Оперативники выясняют причины крушения вертолета. Пострадавшие доставлены в больницу.