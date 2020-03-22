Москва, , 03:54 — REGNUM Экс-тренер сборной РФ по хоккею Вячеслав Быков оценил решение Международной федерации хоккея (IIHF) отказаться от проведения чемпионат мира в этом году из-за коронавируса. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мир сейчас действительно столкнулся с такой опасностью, поэтому со спортом нужно отойти в сторону», — сказал Быков.

По его словам, решение федерации «было принято, правильное». Кроме того, Быков призвал всех соблюдать карантин, чтобы остановить распространение заболевания.

Как 21 марта сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии из-за пандемии коронавируса COVID-19 объявили об отмене чемпионата мира (ЧМ) 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: IIHF отменила ЧМ по хоккею из-за коронавируса