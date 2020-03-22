Мадрид, , 02:44 — REGNUM В футбольном клубе «Реал» подтвердили сведения о гибели экс-президента Лоренсо Санса. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Санс ушел из жизни в возрасте 76 лет. Он возглавлял клуб «Реала» в период с 1995 по 2000 год.

Под его руководством клубу удавалось дважды выигрывать в Лиге чемпионов, побеждать на чемпионате Испании и завоевывать Кубок и Суперкубок страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Санс был госпитализирован с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.

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