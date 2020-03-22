Москва, , 02:15 — REGNUM Глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини выразил готовность страны принять экспертов из России с техникой и оборудованием. Об этом сообщаются в соответствующем заявлении ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с итальянским коллегой согласовал помощь Итальянской Республике в борьбе с вирусом 2019-nCoV.

«Глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять начиная с 22 марта российские самолёты со специалистами, техникой и оборудованием», — содержится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Гуэрини выразил благодарность России за содействие в борьбе с заболеванием COVID-2019.

Как 21 марта сообщало ИА REGNUM, состоялись телефонные переговоры между главами оборонных ведомств России и Италии.

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