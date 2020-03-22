Ставрополь, , 01:29 — REGNUM Ставропольский врач, заболевшая COVID-19, прокомментировала обвинения в несоблюдении карантина. Главный инфекционист Ставропольского края, профессор медицинской академии Ставрополя Ирина Санникова дала комментарий изданию «Подъём».

"Я виновата», — признала Санникова.

В ответ на вопрос о самочувствии она сказала, что чувствует себя «плохо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач умолчала о своей поездке в Испанию и не стала соблюдать режим изоляции, а вышла на работу. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Читайте ранее в этом сюжете: Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело