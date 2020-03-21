Дмитров , Московская область, , 21:21 — REGNUM В Московской области сотрудниками МЧС ликвидирован пожар в Дмитрове на складе местного алюминиевого завода. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Отмечается, что возгорание в производственном помещении было ликвидировано в 19:50 (мск). Общая площадь возгорания составила 33 366 кв. м, площадь обрушения кровли — 25 000 кв. м. В тушении пожара были задействованы 64 единицы техники и 170 человек.

«С 11.40 до 14.05 тремя вертолетами с ВСУ-5 совершено 28 сбросов, всего сброшено 140 тонн воды: Ка-32 — 22 сброса и Ми-8 — 6 сбросов», — говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Напомним, сообщение о пожаре в производственном строении поступило в 08:36 (мск). Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности.

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