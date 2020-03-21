Нарьян-Мар, , 19:55 — REGNUM В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III, на борту которого находились два человека. Об этом ТАСС сообщили в Росавиация.

ЧП произошло в субботу, 21 марта, на мысе Константиновский. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек (командир воздушного судна), еще один (пассажир) получил различные травмы.

«Пассажирка… в настоящее время доставляется в Нарьян-Мар», — отметили в ведомстве.

Причины происшествия пока неизвестны.

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