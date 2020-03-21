Донецк, , 19:42 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из минометов север Донецка 21 марта. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«ВСУ вновь обстреляли района «Вольво-центра» на севере Донецка», — отметили в СЦКК.

Отмечается, что всего представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 11 мин калибром 82 мм, а также произведено 20 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ 11 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия на территории ДНР.

Читайте также: ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня — ДНР СЦКК