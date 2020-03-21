Смоленск, 21 марта 2020, 16:06 — REGNUM Режим повышенной готовности введён из-за несанкционированного пала сухой травы в двух районах Смоленской области. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Рослесхоза.
Режим повышенной готовности введён в Починковском и Смоленском районах с целью контроля обстановки. Ситуация с тушением травяных пожаров контролиуется ГУ МЧС по Смоленской области.
Оперативный штаб Рослесхоза поручил для предотвращения палов травы и тушения природных пожаров усилить взаимодействие регионального лесного ведомства с МЧС, МВД РФ, Россельхознадзором, Росреестром, органами муниципальной власти, а также собственниками земельных участков.
Кроме того, региональным властям Еврейской АО поручено принять меры по ликвидации лесного пожара на территории Бирского лесничества, в труднодоступной зоне.
Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении Greenpeace о высоком риске лесных пожаров на европейской территории России.
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