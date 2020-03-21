Минусинск, Красноярский край, , 12:30 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края 72-летняя женщина обвиняется в растрате субсидии в 4 млн рублей, полученной на строительство фермы, которая, по версии следствия, была уже построена ранее. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Следователями было установлено, что жительница Минусинского района предоставила в Министерство сельского хозяйства Красноярского края документы с заведомо недостоверными сведениями для получения государственной субсидии на строительство объекта капитального строительства — фермы для содержания скота.

По версии полиции, подозреваемая не предполагала расходовать полученные средства по назначению, поскольку ферма уже была построена ранее, и распорядилась деньгами по собственному усмотрению. В результате действий подозреваемой государству был нанесён ущерб на сумму более 4 млн рублей.

В отношении предприимчивой пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.