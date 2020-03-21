Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре трёх человек, в том числе двух детей. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала игра детей с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Речь идёт о пожаре, который произошёл 20 марта в одном из частных домов на Восточном посёлке в Чебоксарах. В результате скончались находившиеся в это время дома дети, 2016 и 2018 годов рождения, а также их бабушка (1970 года рождения).

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения детей с огнём», — говорят в следственном управлении, отметив, что причиной смерти трёх человек стало отравление угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, проверочные мероприятия также проводит прокуратура. К проверке будут подключены специалисты других контролирующих органов. Надзорные органы дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, проверят условия жизни несовершеннолетних.

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