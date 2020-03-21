Ханты-Мансийск, 21 марта 2020, 11:18 — REGNUM В Югре пассажирский самолёт ATR-72 авиакомпании «Ютэйр» совершил экстренную посадку из-за неисправного шасси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.
По факту авиационного инцидента организована процессуальная проверка.
По предварительным данным, 21 марта в 10:00 минут по местному времени (08:00 мск) из аэропорта Ханты-Мансийска вылетел самолёт АТР-72 по маршруту Ханты-Мансийск-Урай. При наборе высоты не убралась стойка шасси. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета. На борту самолёта находилось 25 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.