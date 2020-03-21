Петропавловск-Камчатский, , 11:15 — REGNUM Тела двух человек, попавших под снежную лавину, нашли спасатели на Камчатке. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Информация о лавине, накрывшей двух человек, поступила спасателям днём 21 марта. По оперативным данным, тело одного из мужчин было найдено с помощью лавинного датчика на глубине 50 см, а второго погибшего обнаружили с помощью лавинных щупов на глубине 1,5 метров.

ЧП произошло в 111 километрах от Петропавловска-Камчатского. Двое мужчин катались на сноубайках в лавиноопасной зоне, несмотря на объявленное ранее Камчатским противолавинным Центром штормовое предупреждение.

По данным противолавинного Центра, с 21 по 23 марта сохраняется опасность самопроизвольного схода снега на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Повышенная лавиноопасность объявлена и на территории Кроноцкого заповедника. Местным жителям и туристам категорически не рекомендовано приближаться к горным склонам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начавшихся поисках двух человек, накрытых сошедшей снежной лавиной на Камчатке.

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