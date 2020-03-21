Дмитров , Московская область, 21 марта 2020, 10:30 — REGNUM В подмосковном Дмитрове загорелся склад на территории местного алюминиевого завода. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает МЧС России.
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания.
Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
На место пожара выехала мобильная лаборатория по замеру предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.
Информация о пострадавших не поступала.
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