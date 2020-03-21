Дмитров , Московская область, , 10:30 — REGNUM В подмосковном Дмитрове загорелся склад на территории местного алюминиевого завода. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает МЧС России.

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания.

Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.

На место пожара выехала мобильная лаборатория по замеру предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

Информация о пострадавших не поступала.

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