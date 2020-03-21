Москва, , 10:44 — REGNUM Пожар площадью около 60 тыс. кв. метров произошёл в складском помещении на территории алюминиевого завода в Дмитрове Московской области. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании на складе поступила в региональное ведомство в 08:35 мск. Загорелось складское помещение в посёлке Каналстрой на территории Дмитровского завода гибкой упаковки.

Площадь горящего строения составляет 60 тыс. кв. метров, здание горит по всей площади. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, произошло обрушение 80% кровли.

К тушению возгорания МЧС готовит пожарный поезд и авиацию, в готовность приведены два вертолёта Ка-32. На место происшествия выехала лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.

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