Амстердам, , 10:26 — REGNUM Уроженец Турции Гёкмен Таныш, который в марте прошлого года устроил стрельбу в трамвае в г. Утрехт, 20 марта приговорён к пожизненному заключению за убийство четырёх человек. По мнению суда, никакое другое наказание не было бы подходящим.

Таныш не проявил сожаления в связи с содеянным. В ходе слушания его дела он производил впечатление человека, которому доставляют удовольствие боль и горе его жертв и их родственников. Суд учёл это обстоятельство в своём решении.

При этом суд указал на исходящую от Таныша угрозу. Специалисты оценили возможность рецидива как колеблющеюся в пределах от умеренной до большой, однако суд назвал такую возможность «просто большой», указав на сделанные Танышем в ходе слушания дела высказывания. Суд напомнил, что обвиняемый сочёл свои действия оправданными, исходя из своих религиозных убеждений. Поэтому он осуждён за четырёхкратное убийство с террористическими намерениями, три попытки убийства с террористическими намерениями и угрозы совершения террористического преступления в отношении 17 лиц.

Приговор соответствует требованиям прокуратуры. Поэтому прокуратура выразила своё удовлетворение приговором.

Пока неизвестно, обжалует ли Таныш приговор.