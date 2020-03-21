Донецк, , 09:59 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины 11 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 21 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Вооруженными формированиями Украины были обстреляны населенные пункты Доломитное, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Васильевка, Спартак, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка, Саханка.

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Результатом обстрелов вооруженными формированиями Украины поселка шахты «Трудовская» в пригороде Донецка стало ранение местной жительницы 1949 года рождения, которая была доставлена в больницу №14 города Донецка. У пострадавшей были диагностированы сотрясение мозга и множественные осколочные ранения бедер и голеней.

Количество боевых припасов, выпущенных по территории ДНР в минувшие сутки составило 40 единиц. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм, гранатометов РПГ, АГС, а также — крупнокалиберного стрелкового оружия и стрелкового оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате нарушения режима прекращения огня боевиками ВСУ в предыдущие сутки, были повреждены три дома.