Самара, , 09:56 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Самаре. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила в 00:13 21 марта (23:13 мск 20 марта), загорелся частный жилой дом на улице Енисейской. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, для тушения возгорания были привлечены 49 человек и 16 единиц техники. Ликвидация пожара была объявлена в 01:21 (00:21 мск).

На месте пожара были обнаружены тела трёх человек. Личности погибших устанавливаются. Начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в частном жилом доме в Самаре.

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