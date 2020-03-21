Ростов-на-Дону, , 08:42 — REGNUM В Ростовской области произошла авария, в которой травмы получили три человека, в том числе четырёхлетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сообщение о ДТП в Зерноградском районе в полицию поступило вечером 20 марта. На автодороге станица Мечётинская — хутор Чернышевка опрокинулся автомобиль ВАЗ 2109. По предварительным данным, ЧП произошло вследствие превышения скорости водителем. В результате ДТП пострадали три человека: водитель, его супруга и четырёхлетний мальчик.

При этом водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, уточнили в ведомстве. Ранее мужчина привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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